Утром 24 августа неопознанный человек бросил две бутылки с зажигательной смесью в центральный вход здания администрации Орловской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Клычков. Пожар потушен, подозреваемый не задержан.

По словам Клычкова, инцидент произошёл в 7:50 по местному времени (совпадает с московским). При тушении, как утверждается, пострадал один человек. Губернатор выложил фотографию входа в здание после того, как пламя было потушено. Судя по снимку, значительных повреждений оно не получило.

Клычков предположил, что атака может быть связана с празднующимся 24 августа Днём независимости Украины. С чем связана такая версия, он не уточнил. "Комсомольская правда" пишет, что Орловская область регулярно отправляет грузы для российских военных в Украине.

После начала вторжения в Украину в ряде регионов России коктейлями Молотова были атакованы здания военкоматов. Известно минимум о 23 таких случаях. С начала лета атакам подвергались и региональные штаб-квартиры силовых ведомств, отмечает канал "Можем объяснить". Единой ответственности за акции никто на себя не взял.

Несколько человек задержаны, правоохранительные органы не сообщали, что подозреваемые как либо связаны между собой.