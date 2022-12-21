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Суд отклонил жалобу Кара-Мурзы на статус "иностранного агента"

Владимир Кара-Мурза

Суд отклонил апелляционную жалобу находящегося под арестом оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, в которой он оспаривал свой статус "иностранного агента". Об этом сообщает издание SOTA.

Выступая на заседании суда Кара –Мурза заявил, что был объявлен иностранным агентом исключительно за свою политическую и антивоенную позицию.

Оппозиционер был внесён в список лиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22 апреля. В графе "Сведения об иностранных источниках финансирования" указана Украина.

Адвокат Вадим Прохоров так прокомментировал это решение: "Задумка путинских властей понятна: если человек выступает против войны в Украине, то явно за украинские деньги — а как же иначе!" При этом сторона защиты подчеркивает, что Минюст не представил ни одного доказательства того, что Владимир Кара-Мурза якобы получал деньги из украинских источников.

Оппозиционер был арестован 22 апреля (в тот же день, когда был объявлен "иноагентом") по уголовному делу о фейках про российскую армию. Поводом для его заключения под стражу стало выступление политика перед членами палаты представителей штата Аризона с критикой войны в Украине. Уже когда он был под арестом, против него были возбуждены дела сотрудничестве с нежелательной организацией и государственной измене. По совокупности обвинений ему грозит больше 20 лет лишения свободы.

8 декабря суд продлил арест оппозиционеру до 12 февраля.

  • После российского военного вторжения в Украину Кара-Мурза вместе с другими российскими оппозиционерами и общественными деятелями создал Антивоенный комитет России. Члены комитета, в частности, призвали мировое сообщество объявить "военными преступниками" политическое руководство России, отдавшее приказ о начале боевых действий в Украине.
  • ​В 2015 и 2017 годах Кара-Мурзу госпитализировали с признаками тяжёлых отравлений, причины которых так и не были установлены. Оппозиционер считает, что на его жизнь покушались российские спецслужбы. Одной из возможных причин покушений коллеги политика называют то, что Кара-Мурза добился принятия в США "Акта Магнитского", предусматривающего запрет на въезд в страну и заморозку активов для российских политиков и чиновников, ответственных за нарушения прав человека.
  • В октябре 2022 года оппозиционеру была присуждена международная премия имени Вацлава Гавела за защиту прав человека.
  • В ноябре он стал лауреатом премии немецкого фонда Axel Springer Stiftung за личное мужество.

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