Госдума предлагает не наказывать за уголовные преступления в Украине

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, снимающий уголовную ответственность за преступления, совершённые на оккупированных территориях Украины в том случае, если они были совершены ради "защиты интересов России". В пояснительной записке к законопроекту указано, что закон будет касаться действий в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также в Херсонской и Запорожской областях до 30 сентября 2022 года - то есть на территориях, об аннексии которых 30 сентября объявила Россия. Какие именно уголовные преступления должны трактоваться как совершённые в интересах России, в документах не указано.

Авторы законопроекта - член Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Конкретно в законопроекте сказано: "Не является преступным и наказуемым деяние, ответственность за совершение которого установлена нормативными правовыми актами Украины, если оно содержит признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, но было направлено на защиту интересов Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики либо охраняемых законом интересов граждан или организаций Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, населения и организаций Запорожской области, Херсонской области."

На принятие законопроекта в первом чтении обратило внимание юридическое издание "Адвокатская улица". Один из его экспертов, юрист Михаил Беньяш, считает, что подобная норма позволяет судьям освободить от ответственности любого преступника и открывает огромные возможности для коррупционных схем. "Страна по сути заявляет: “Совершайте любые преступления в защиту моих интересов, я вам всё прощу”. Это просто дичь," - сказал Беньяш.

Исполнительный директор правозащитного центра "Мемориал" Анастасия Гарина подчеркнула, что в законопроекте не уточняется, какие преступления могут быть оправданы государственной пользой.

Помимо того, как сообщает "Коммерсантъ", согласно законопроекту на аннексированных территориях не предусматривается действия судов присяжных как минимум до 2027 года. Также Россия отказывается от возмещения вреда, понесённого жителями территорий до их аннексии.

Поправки к законопроекту будут приниматься до 17 декабря.