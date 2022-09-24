Зеленский - россиянам: "Не взять повестку лучше, чем погибнуть"

Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз за неделю обратился к гражданам России на русском языке - в связи с объявлением в России мобилизации.

"Для вас наступил ключевой момент: именно сейчас решается, закончится ли ваша жизнь" - обратился Зеленский к тем, кто может быть призван. Президент Украины вновь посоветовал им всеми способами избегать мобилизации:

"Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником". Уже призванным в армию и отправленным на войну он предложил сдаваться в плен.

По словам Зеленского, Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, цивилизованное обращение. Кроме того, он пообещал скрывать от российских властей обстоятельства сдачи военных в плен, а также в случае, если российский пленный не захочет возвращаться на родину, дать ему возможность обеспечить это.

Зеленский и другие руководители Украины подчёркивают, что объявление мобилизации в России не меняет стратегии Киева, который намерен добиваться победы в войне.

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Власти называют её частичной.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается уголовное наказание до 10 лет лишения свободы за добровольную сдачу в плен. Закон был принят за день до объявления мобилизации.