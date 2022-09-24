Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Уголовный кодекс вводятся такие понятия как "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Он также ужесточил ряд наказаний для призывников и военнослужащих.

В статье об обстоятельствах, отягчающих наказание, заменены слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" на "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".

Кроме того, в Уголовный кодекс добавлены статьи о мародерстве и о добровольной сдаче в плен. За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство – вплоть до 15 лет колонии.

Также ужесточается наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения. За неявку на службу больше месяца будут назначать от пяти до 10 лет лишения свободы. Неисполнение приказа в период военного положения, в частности отказ участвовать в боевых действиях, будет караться лишением свободы на срок от двух до трех лет.

Призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками.

Кроме того, депутаты внесли несколько новых статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушении условий государственного контракта.

Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли 20 сентября во втором и третьем чтениях – за день до объявления в России частичной мобилизации.