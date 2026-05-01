Зеленский анонсировал демобилизацию в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "поэтапное увольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее" в рамках реформы армии. Об этом говорится в его телеграм-канале.

Он сообщил, что поручил укрепить систему контрактов в армии, чтобы установить понятные сроки службы и позволить ранее мобилизованным постепенно увольняться в запас уже в этом году.

Президент поручил военному командованию и министру обороны обсудить реализацию реформы с боевыми командирами и учесть их предложения по комплектованию подразделений Сил обороны.

По его словам, демобилизация должна начаться уже в 2026 году.

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин пояснил журналистам, что детали и сроки увольнения военных со службы представят Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ. "В целом замысел в том, чтобы благодаря обновленным контрактам обеспечить увольнение со службы тех, кто был мобилизован ранее", – подтвердил Литвин.

Как сообщил Зеленский, одной из инициатив, поддерживающей такое решние, станет увеличение зарплат "с учетом принципа справедливости". Президент поручил обеспечить внедрение специальных контрактов именно для украинских пехотинцев с выплатами в рамках 250–400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих на передовой. Согласно ему, бойцы могут находиться непосредственно на позициях не более двух месяцев, после чего их обязаны отправить на отдых.