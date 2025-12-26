Зеленский анонсировал встречу с Трампом "в ближайшее время"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина договорилась о встрече с президентом США Дональдом Трампом "в ближайшее время".

"Многое может решиться до Нового года. Слава Украине!", – написал Зеленский.

Kyiv Post со ссылкой на источники пишет, что в ближайшие дни украинский президент, как ожидается, отправится во Флориду для переговоров. Один из собеседников издания заявил, что, если все пойдет по плану, визит может состояться уже 28 декабря.

Американская сторона пока не сообщала о планировании встречи.

Сообщению о возможной встрече президентов предшествовало несколько раундов переговоров представителей Украины, Европы и США в Майами и Берлине, по итогам которых Киевом и его европейскими союзниками был сформирован мирный план из 20 пунктов.

Зеленский ранее раскрыл содержание этого мирного плана. По его словам, нерешенным остается вопрос контроля над Запорожской АЭС. Вашингтон предлагает совместное управление станцией Украиной, Россией и США, тогда как Киев настаивает на совместном управлении без участия России. Не достигнуто согласиеи по территориальному вопросу. Украина предлагает вывод российских войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, а в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях – признание де-факто линии соприкосновения. Россия требует вывода украинских войск из Донбасса.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, писало, что Москва намерена добиваться внесения изменений в мирный план, разработанный в результате обсуждений Украины и США. По словам собеседника издания, Россия хочет получить гарантии того, что НАТО не будет расширяться на восток, а Украина сохранит нейтральный статус в случае вступления в Евросоюз.