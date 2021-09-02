Зеленский: Байден "гарантирует" санкции в случае проблем от "СП-2"

Президент Соединённых Штатов Джо Байден "лично гарантирует" введение санкций против газопровода "Северный поток – 2" в случае, если его запуск приведёт к "опасной ситуации" и "энергетическим проблемам" для Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Вашингтоне после его переговоров с Байденом в Белом доме.

Зеленский уточнил, что речь идёт о "проблемах", которые могут быть созданы как Россией, так и другими странами – участницами "Северного потока – 2".

Американская сторона это заявление пока не комментировала. В совместном заявлении о стратегическом партнёрстве между США и Украиной, согласованном в ходе переговоров, говорится, что обе стороны по-прежнему выступают против запуска газопровода из России в Германию. При этом о каких-либо обязательствах относительно санкций в заявлении не говорится.

Говоря о встрече с Байденом, Зеленский отметил, что на ней "много раз звучало слово Крым". В совместном заявлении говорится, что США "не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма", однако там не сказано о каких-либо практических мерах, направленных на возвращение полуострова под контроль Украины.

По словам Зеленского, "встреча была в нормальной, продуктивной, не всегда в солнечной атмосфере, но в такой нормальной мужской беседе". Украинский президент отметил, что в его адрес и в адрес его команды со стороны Байдена не звучало негативных оценок. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал встречу "победой" и отметил, что Зеленский и Байден вывели стратегическое партнёрство двух стран на новый уровень.

В совместном заявлении Украины и США главное внимание уделяется вопросам безопасности и обороны, в том числе, как сказано в документе, "противодействию российской агрессии". США обязались выделить Украине дополнительно 60 млн долларов на укрепление обороноспособности. Также в документе делается акцент на реформах, которые должна провести Украина в сфере правосудия и борьбы с коррупцией, а также на соблюдении прав человека, включая права меньшинств.

Из Вашингтона Зеленский отправился в Калифорнию – ожидается, что он встретится там с известными предпринимателями, в том числе Илоном Маском, Тимом Куком и Джеффом Безосом.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя встречу Байдена и Зеленского, заявил, что "Северный поток – 2" не несёт угрозы для Украины. Он осудил решение США поставлять вооружения Украине и посетовал на то, что Украина и США "дружат против России".

"Северный поток – 2" – газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Его сооружение практически завершено. США и Украина выступают против его запуска, указывая на то, что Россия может после запуска отказаться от транзита газа в ЕС через Украину, а также приобретёт монопольное положение на рынке ЕС. Соединённые Штаты ввели ряд санкций против судов-трубоукладчиков и компаний – их номинальных владельцев, однако воздержались от санкций против самого проекта, в реализации которого заинтересована Германия. При этом в Вашингтоне и Берлине обещают добиться от Москвы сохранения транзита через Украину.