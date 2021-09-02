Партнерство в обмен на реформы. Итоги встречи президентов США и Украины

Вашингтон подтверждает поддержку "евроатлантических устремлений" Украины и обещает помочь ей в обеспечении энергетической и иной безопасности. Но и Киев должен продолжить реформирование экономики и борьбу с коррупцией.

Накануне визита президента Украины в США и украинская, и американская пресса дружно предостерегали от завышенных ожиданий. Но президент Зеленский, еще за 10 дней до встречи с Байденом выражавший разочарование позицией Вашингтона и в целом Запада, продемонстрировал деловитый настрой и наутро после прилета вышел на пробежку в сквер напротив Белого Дома.

Программа визита оказалась очень плотной. Президент Украины, в частности, встретился с директором Национального аэрокосмического агентства Биллом Нельсоном, после чего объявил в Твиттере, что Украина снова становится космической державой.

В беседе с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом Владимир Зеленский, по его словам, обсудил "земельную реформу, ирригацию и развитие аграрного сектора, который Всемирный банк готов поддерживать".

Мэлпас, со своей стороны, отчитался о встрече с Зеленским несколько иначе: "Обсудили программу срочных реформ на Украине, в том числе реформы в земельном, энергетическом, финансовом, сельскохозяйственном секторах и госпредприятиях".

"Президент Мэлпас, – говорится в пресс-релизе Всемирного банка, – призвал к дальнейшему реформированию государственных предприятий и прогрессу в приватизации".

Большое значение украинская сторона придавала посещению Министерства энергетики США. Глава ведомства Дженнифер Грэнхолм известна как твердая противница газопровода "Северный поток-2". В разговоре с ней президент Зеленский заявил, что российский газ – "самый грязный газ в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции".

Видимо, в Москве внимательно следят за визитом президента Украины, а может быть, министру иностранных дел России Сергею Лаврову срочно понадобилась реприза для выступления в День знаний в МГИМО. Во всяком случае, отреагировал он уже через несколько часов.

Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь – это их исконное название. То говорят, что крещение Руси – это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ – самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно.

На самом деле самым грязным российский газ еще в апреле назвала в ходе слушаний в Конгрессе сама Дженнифер Грэнхолм. "Одна из причин, почему этот газопровод опасен, заключается в том, что он доставляет самый грязный на свете вид газа", – сказала она тогда.

В итоге Дженнифер Грэнхолм и министр энергетики Украины Герман Галущенко подписали заявление о намерениях, в котором говорится, что ведомства углубят и активизируют стратегический диалог по энергетике и климату, будут содействовать развитию "чистой" энергетики на Украине, сообща работать над безопасностью объектов энергетической инфраструктуры и тем самым углублять интеграцию Украины с Европейским Союзом.

Наконец, Владимир Зеленский все в тот же первый день визита провел в Пентагоне переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Министр поздравил президента с недавним 30-летием независимости Украины и заверил его в неизменности американской политики по отношению к ней.

Сегодня наша поддержка суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины неколебима. Мы снова призываем Россию положить конец оккупации Крыма и незатухающему конфликту на востоке Украины. Министерство обороны США привержено укреплению нашего стратегического оборонного партнерства. Рамочное соглашение, которое мы подпишем сегодня, расширяет наше сотрудничество и продвигает наши общие приоритеты. Мы убеждены, что оно поможет Украине противостоять российской агрессии и провести реформы обороны и оборонной промышленности, что будет способствовать стремлению Украины вступить в НАТО и углубит наше сотрудничество в таких областях, как безопасность на Черном море, кибербезопасность и обмен разведданными.

Ллойд Остин сообщил, что решением президента Украине выделяется военная помощь на сумму 60 миллионов долларов в дополнение к уже выделенным на этот год 400 миллионам. Министр уточнил, что в пакет помощи входят противотанковые ракетные комплексы Javelin. Стороны подписали взамен истекающего новое соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

В среду Владимира Зеленского принял в Овальном кабинете Белого Дома Джо Байден. Перед началом переговоров президент США сделал заявление для прессы.

У Украины и Соединенных Штатов схожие системы ценностей и твердое намерение добиться осуществления надежды на то, что Европа станет единой, свободной и живущей в мире. Соединенные Штаты остаются твердо приверженными суверенитету, территориальной целостности перед лицом российской агрессии и нашей поддержке евроатлантических устремлений Украины. Сегодня мы собираемся обсудить, как США могут продолжать поддерживать Украину в то время, как она проводит свои демократические реформы, осуществляет свою повестку и движется в сторону полной интеграции с Европой. Мы возобновляем работу комиссии по стратегическому партнерству между нашими странами. Мы также создаем новую основу оборонного сотрудничества и предоставляем новый пакет помощи в сфере безопасности, а кроме того, начинаем диалог по энергетике и климату с тем, чтобы помочь Украине диверсифицировать поставки энергоносителей и при этом поддержать наши цели в области климата, связанные с глобальным потеплением.

В ответном слове президент Украины поблагодарил Джо Байдена за приглашение и содержательную повестку дня и особо подчеркнул, что хотел бы получить ясный ответ на вопрос о перспективах членства Украины в Североатлантическом союзе.

Я хотел бы обсудить с президентом Байденом, каковы, с его точки зрения, с точки зрения его правительства, шансы Украины на вступление в НАТО и сколько времени это займет, если это возможно, а также роль, какую могут сыграть Соединенные Штаты в мирном урегулировании на Донбассе.

Кроме того, он обратился к президенту США со специальной просьбой.

И последний, очень чувствительный вопрос. Сегодня утром, господин президент, мы передали вашим представителям список пленных, которых удерживают во временно оккупированном Донбассе, во временно оккупированном Крыму, в России, в Москве. Их более 450 человек, и мы хотели бы, чтобы Соединенные Штаты помогли нам в их освобождении.

Главным документом, опубликованным по итогам визита, стало совместное заявление о стратегическом партнерстве. Этот объемный текст охватывает широкий круг вопросов от оборонного взаимодействия до сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. "Северный поток-2" охарактеризован в нем как угроза для европейской безопасности. В документе подробно прописаны направление и цели экономических реформ на Украине, меры по реформированию ее юридической системы и противодействию коррупции, необходимость соблюдения международных стандартов в сфере прав человека.

По окончании переговоров президент Байден написал в Твиттере:

Сегодня в ходе беседы с президентом Зеленским я подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, наше тесное сотрудничество в вопросе энергетической безопасности и наши общие демократические ценности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, сообщил в той же социальной сети: "Президенты вывели наши отношения на новый уровень". И разместил репост записи госсекретаря США Энтони Блинкена, который пишет: "Американо-украинское партнерство крепче, чем когда-либо, и мы привержены светлому и процветающему будущему Украины".

Владимир Зеленский подвел итоги своего визита в беседе с украинскими журналистами. Он, в частности, сообщил, что у него сложилось впечатление, что Джо Байден положительно относится к вступлению Украины в НАТО.

Президент лично поддерживает Украину относительно предоставления членства в НАТО, я это чувствую, но каким будет путь, сейчас мне сложно вам сказать.

В вопросе о "Северном потоке" Зеленский, по его словам, встретил полное понимание в Белом Доме.

​Пока мы находимся на той стадии, где президент Байден лично гарантирует, что если со стороны Российской Федерации или других сторон "Северного потока-2" в случае его запуска будут нарушены какие-то вещи, создающие небезопасную ситуацию, энергетические проблемы для Украины, Соединенные Штаты гарантируют введение санкций против "Северного потока".

Из Вашингтона Владимир Зеленский отправляется в Калифорнию, где запланированы встречи с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском и генеральным директором Apple Тимом Куком.