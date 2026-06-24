Зеленский: белорусские ретрансляторы на границе прекратили работу

Ретрансляторы на белорусско-украинской границе, помогавшие наводить российские дроны, перестали работать с 22 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам. По его словам, об этом ему доложили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и разведка.

На прошлой неделе Зеленский потребовал от белорусских властей убрать с границы минимум четыре ретранслятора в Брестской и Гомельской областях, которые, по его данным, используются для корректировки ударов по Украине.

Минск сообщения Зеленского не комментировал.

Зеленский подчеркнул, что Украина уже давно непублично поднимала этот вопрос: по его словам это "не вчерашняя история, это длительный процесс, за которым стоят жертвы исключительно со стороны Украины". Зеленский, отметил, что если в течение недели Минск не уберет ретрансляторы, их "уберет" Украина. Как именно – Зеленский не уточнил.

Президент Украины добавил, что на фоне успешных украинских атак по нефтегазовой промышленности России Беларусь стала главным поставщиком топлива для российской армии.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что в случае угрозы со стороны Минска у Киева есть возможность "действовать превентивно и в отношении фактического руководства" республики Беларусь.

В мае Служба безопасности Украины объявила об усилении мер в пяти регионах на севере Украины. Государственная пограничная служба Украины укрепляла фортификации на ураинскобелорусской границе и дополнительно минировала территорию.

Александр Лукашенко 21 мая заявил, что Минск не собирается присоединяться к войну. При этом Лукашенко уточнил, что произойдет это только в случае агрессии в отношении Беларуси. 16 июня Лукашенко вновь заявил, что страна не намерена вступать в войну и не хочет распространения конфликта на свою территорию.

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