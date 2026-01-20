Зеленский: более миллиона человек в Киеве - без электричества

Президент Украины Владимир Зеленский заявил вечером во вторник, что в Киеве по состоянию на вечер 20 января более миллиона потребителей остаются без электричества после российских обстрелов.

Он также подтвердил, что более чем 4 тысячи многоэтажных домов в столице Украины остаются без тепла. С утра без теплоснабжения были около 5600 домов, впоследствии часть из них удалось подключить.

Зеленский отметил, что необходимы меры, чтобы справиться с этой ситуацией, в том числе по перераспределению генерации и потребления электричества. Эти меры должно обсудить правительство.

Президент также назвал неудовлетворительной работу Воздушных сил ВСУ по обезвреживанию российских беспилотников, которые атакуют Украину. По его словам, он обсудил эту тему с новым министром обороны Михаилом Фёдоровым.

В ходе массированного удара по Украине в ночь на 20 января российские военные использовали, по данным ВСУ, 372 дрона и ракеты, при этом сбить или обезвредить удалось 342 из них. Главными целями были объекты энергетики, в том числе в Киеве. Об отключениях электричества сообщается не только в столице, но и в других регионах Украины.

Минобороны России заявило о нанесении в ночь на вторник массированного удара по военным целям в Украине, включая объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, которые, как утверждается, используются в интересах украинской армии.

Несколько украинских электроподстанций, имеющих решающее значение для ядерной безопасности, пострадали во вторник утром от масштабных военных действий, говорится в сообщении Международного агенства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X. Информация даётся со ссылкой на главу агентства Рафаэля Гросси.

В сообщении отмечается, в частности, что неработающая Чернобыльская атомная электростанция оказалась полностью отключена от внешнего энергоснабжения, также пострадали линии, ведущие к другим АЭС.