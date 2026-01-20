МАГАТЭ сообщило об опасных для АЭС последствиях атак в Украине

Несколько украинских электроподстанций, имеющих решающее значение для ядерной безопасности, пострадали во вторник утром от масштабных военных действий, говорится в сообщении Международного агенства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X. Информация даётся со ссылкой на главу агентства Рафаэля Гросси.

В сообщении отмечается, что Чернобыльская атомная электростанция оказалась полностью отключена от внешнего энергоснабжения, также пострадали линии, ведущие к другим АЭС.

"МАГАТЭ активно следит за развитием событий, чтобы оценить их влияние на ядерную безопасность", - подчеркнул Рафаэль Гросси.

Глава МИД Украины Андрей Сибига вскоре после сообщения МАГАТЭ заявил, что российские атаки на украинскую энергосистему угрожают ядерной безопасности и показывают, что Москва использует риск ядерной катастрофы в качестве инструмента принуждения. Сибига написал об этом в сети X, где ранее во вторник он разместил комментарий о последствиях ночной массированной атаки России, призвав собравшихся в Давосе мировых лидеров продолжать поддержку Украине. "Нам срочно необходима дополнительная энергетическая помощь, противовоздушная оборона и перехватчики, а также санкционное давление на Москву", - заявил Сибига.

Российские военные в ночь на вторник нанесли очередной массированный удар по Украине. По информации Воздушных сил ВСУ, по Украине было запущено 27 ракет различных типов и почти 340 беспилотников. Компания "Укрэнерго" заявила, что целью стали объекты украинской энергосистемы.

Минобороны России заявило о нанесении в ночь на вторник массированного удара по военным целям в Украине, включая объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, которые, как утверждается, используются в интересах украинской армии.

