Новость часа
Новости

Зеленский: документ о гарантиях безопасности готов к финализации

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что документ о гарантиях безопасности для Украины "фактически готов к финализации" с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, секретарь СНБО Рустем Умеров проинформировал его о результатах переговоров в Париже, в ходе которых обсуждались как гарантии безопасности, так и документы по восстановлению и экономическому развитию Украины.

"Были обсуждены и сложные вопросы из базовой рамки для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа. Понимаем, что американская сторона будет общаться с Россией, и ожидаем фидбек – готов ли агрессор реально заканчивать войну", – написал Зеленский.

По словам украинского президента, партнеров страны также информируют о последствиях российских ударов.

"В этом контексте необходимо, чтобы давление на Россию росло так же, как интенсивно работают переговорные команды", – написал он.

  • 6 января в Париже прошла встреча в рамках усилий так называемой "коалиции желающих", объединяющей союзные Киеву страны. На переговорах присутствовали представители 35 стран, включая 27 глав государств и правительств. На этой встрече западные союзники Украины согласовали ключевые гарантии безопасности, в том числе механизм мониторинга под руководством США и европейские многонациональные силы, которые будут развернуты после прекращения огня.
Суд над Мадуро
Суд над Мадуро

Реакция мира и позиция Кремля

Аудионовости

Новости
Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


