Зеленский: документ о гарантиях безопасности готов к финализации

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что документ о гарантиях безопасности для Украины "фактически готов к финализации" с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, секретарь СНБО Рустем Умеров проинформировал его о результатах переговоров в Париже, в ходе которых обсуждались как гарантии безопасности, так и документы по восстановлению и экономическому развитию Украины.

"Были обсуждены и сложные вопросы из базовой рамки для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа. Понимаем, что американская сторона будет общаться с Россией, и ожидаем фидбек – готов ли агрессор реально заканчивать войну", – написал Зеленский.

По словам украинского президента, партнеров страны также информируют о последствиях российских ударов.

"В этом контексте необходимо, чтобы давление на Россию росло так же, как интенсивно работают переговорные команды", – написал он.