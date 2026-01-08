Часть Днепропетровской области остаётся без света после ударов России

Российские военные вечером 7 января нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего почти полностью были обесточены Днепропетровская и подконтрольная Украине часть Запорожской области, сообщило Минэнерго Украины.

Исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко утром 8 января написал, что часть области всё ещё остается без света. Принимаются все необходимые меры для восстановления энергоснабжения потребителей, добавил он.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, утром электротранспорт в Днепре заменят автобусы. "Укрзалізниця" предупредила, что все поезда в регионе переходят на резервную теплотягу, четыре поезда отправились с задержками.

В Запорожской области к утру электроснабжение было восстановлено. По данным главы Запорожской администрации Ивана Фёдорова, все котельные области обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме. Подача тепла в дома жителей региона продолжается.

В результате российских ударов в течение дня 7 января в Херсонской и Запорожской областях погибли три человека. Об этом сообщили местные власти.