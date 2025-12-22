Уиткофф: Украина и Россия провели в США "конструктивные встречи"

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам переговоров с представителями Украины и России во Флориде 20–21 декабря опубликовал в два сообщения, в которых заявил, что они провели ряд "продуктивных и конструктивных встреч". В состав американской делегации, помимо Уиткоффа, входили советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

Отдельная встреча, сообщил Уиткофф, состоялась в формате США-Украина. На ней были рассмотрены четыре документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонней системе гарантий безопасности, согласование позиций по системе гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития и процветания Украины.

Особое внимание, как отметил спецпосланник Трампа, было уделено обсуждению сроков и последовательности дальнейших шагов.

"Украина по-прежнему полностью привержена достижению справедливого и устойчивого мира. Наш общий приоритет – прекращение убийств, обеспечение гарантированной безопасности и создание условий для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины", – написал Уиткофф.

Аналогичное заявление в соцсети X опубликовал глава украинской делегации и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров.

По итогам встреч со спецпосланником Кремля Кириллом Дмитриевым Уиткофф написал, что представитель России "провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине". "Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине" и "высоко ценит усилия и поддержку США в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности", – отметил Уиткофф по итогам переговоров.

Дмитриев с соцсети X написал: "Спасибо Майами. В следующий раз: Москва".

СМИ ранее писали, что в ходе переговоров о мирном плане нерешенными по-прежнему остаются территориальные вопросы. США, Украина и страны Евросоюза отмечали, что достигли договоренностей о гарантиях безопасности Украины, но Москва пока не высказывалась по этому поводу. Постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уитакер перед переговорами говорил, что процесс вышел на завершающую стадию, для решения ключевых вопросов "всем необходимо закатать рукава" и шансы на достижение мирного соглашения имеются.