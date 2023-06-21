Зеленский и Путин заочно оценили положение на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что прогресс в ходе украинского контрнаступления на российские войска меньше, чем ожидалось, но Киев не поддастся давлению с целью ускорить продвижение своих войск. Об этом сообщает Reuters. "Некоторые считают, что речь идёт о голливудском фильме и ожидают немедленных результатов. Это неверно", цитирует Зеленского британская Би-би-си, анонсируя интервью с президентом Украины, которое запланировано к показу в среду вечером. "Речь идёт о человеческих жизнях", подчёркнул в своем интервью Зеленский.

Его противник, президент России Владимир Путин, заявил ранее в среду, что в Москве обратили внимание на замедление украинского контрнаступления, начатого в начале июня. И хотя у Украины остается некоторый наступательный потенциал, в Киеве поняли, что у них "нет шансов". Высказывания Путина были переданы в эфире российского телевидения.

Украинская сторона, как сообщалось ранее, освободила восемь селений с начала контрнаступления, добившись первых существенных успехов на поле боя за последние семь месяцев.

Агентство Reuters отмечает, что украинским войскам ещё предстоит преодолеть российские оборонительные линии, на строительство которых ушли месяцы.

По имеющимся сведениям, командование ВСУ держит наготове 12 бригад, каждая численностью в тысячи военнослужащих, большинству которых ещё только предстоит участвовать в боях.

Корреспонденты Reuters побывали в нескольких освобождённых селах и подтвердили, что украинские войска продвинулись нра семь километров. В Москве заявляют, что с начала июня российской армии удается сдерживать продвижение украинских войск.