Постпреды ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России

Постоянные представители Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций в отношении России из-за её нападения на Украину. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из Брюсселя.

Новые ограничения затронут 70 физических и 30 юридических лиц. Вводится запрет на въезд автоприцепов из России. Под санкции попадает северная ветка нефтепровода "Дружба", сообщил посол Польши при ЕС Анджей Садось.

По данным Bloomberg, новые ограничения предусматривают прекращение поставок по северной ветке "Дружбы". При этом агентство сообщает, что после согласования нового пакета послами его должны подписать руководители стран ЕС, но в этот период в пакет могут быть внесены изменения.

По северной ветке трубопровода в Европу поступает казахстанская нефть, по южной в Венгрию, Чехию и Словакию – российская.

Bloomberg обращает внимание, что новый пакет мер направлен на борьбу с обходом санкций. Прежде всего это касается способности России получать запрещённые технологии через Объединённые Арабские Эмираты, Армению, страны Центральной Азии. Новый механизм Евросоюза позволит ограничить экспорт в третьи страны, сообщает Bloomberg.

10-й пакет санкций ЕС был введён в конце февраля. Тогда под ограничения среди прочих попали Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф-банк. Всего санкции затронули 87 физических и 34 юридических лица.

По последним данным, в ЕС оказались заблокированы российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов. Еврокомиссия планирует создать механизм, согласно которому замороженные средства можно передать на восстановление Украины, но законного механизма для конфискации средств пока не найдено.

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