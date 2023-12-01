Зеленский: контрнаступление ВСУ не принесло быстрого результата

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что летнее контрнаступление ВСУ не дало тех результатов, на которые в Киеве рассчитывали. По его словам, это произошло главным образом из-за того, что Украина не получила от союзников всего необходимого ей вооружения.

Зеленский сказал об этом в интервью агентству Associated Press, записанному в Харькове. "Мы хотели быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы желаемых результатов не достигли. И это факт", - сказал Зеленский, отметив одновременно, что такой итог не означает, что Украина должна капитулировать. "Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что нам принадлежит", – подчеркнул Зеленский.

В беседе украинский лидер отметил, что предстоит новая фаза войны. "Зима в целом – это новая фаза войны. Зимой война ведется не только на линии фронта, но и в городах. Это выражается в массовом применении врагом боевых дронов, массовом применении ракет, в том числе и баллистических", – сказал Владимир Зеленский.

Среди прочего Зеленский упомянул "трансформацию мирового общественного мнения". "Его внимание переключилось на трагедию на Ближнем Востоке. Это тоже факт, не видеть этого может только слепой. Мы не можем допустить, чтобы о войне, идущей здесь, забывали. Эта война идет здесь – тяжелая, большая, полномасштабная, глобальная. Самая большая война после Второй мировой войны", – сказал президент Украины.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью журналу The Economist, вышедшем в начале ноября, сказал, что война с Россией "зашла в тупик", а украинское наступление рискует смениться позиционной войной, которая может затянуться на годы. Президент Зеленский позднее непрямо возразил генералу, заявив, что не считает ситуацию патовой. В то же время украинский президент признал, что ситуация на поле боя остается очень сложной.