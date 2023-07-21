Зеленский: Крымский мост - законная цель, которую надо "нейтрализовать"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост, соединяющий Россию с аннексированным Крымом, военной целью Украины, которую необходимо "нейтрализовать".

Комментарий был сделан спустя несколько дней после взрывов на Крымском мосту, в результате которых он был повреждён, однако частично сохранил пропускную способность. Официально Киев не утверждал, что совершил атаку на мост. Власти России заявили, что Украина атаковала его надводными беспилотниками. Российские военные начали наносить массированные удары по морским портам Украины, называя их "ударами возмездия".

Выступая на Аспенском форуме по безопасности, Зеленский отметил, что Украина борется за возвращение всей своей международно признанной территории, в том числе и Крыма, и в этом аспекте рассматривает и сооружённый после аннексии полуострова мост. Как отмечает РБК-Украина, Зеленский отметил, что Крымский мост - это не просто "маленькая логистическая дорога", а объект, который используется российскими военными для укрепления своих позиций в Крыму.

"Для нас это вражеский объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому это наша цель, и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", - сказал президент Украины. Он также прокомментировал ход украинского наступления, отметив, что оно развивается медленнее, чем ожидалось, поскольку украинские военные стремятся избежать больших потерь.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прозвучала серия взрывов, в результате которых он был частично поврежден. Погибли два человека. Движение по мосту сейчас ведётся только по одной полосе в реверсивном режиме, то есть серьёзно нарушено. Железнодорожная часть моста, однако, не пострадала. В октябре на мосту был ещё один взрыв, тогда мост пострадал сильнее, однако был отремонтирован.

Российские власти обвиняют во взрывах Украину и характеризуют их как "теракты". В Киеве прямо не подтверждали, что эти взрывы были организованы Украиной, но не раз подчёркивали, что считают мост законной военной целью, которая может подвергаться ударам.