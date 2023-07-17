"Не выдержал военной нагрузки". Мост в Крым вновь под огнем

Мост через Керченский пролив, предположительно, атаковали два морских беспилотника. Движение автомобилей заблокировано в обе стороны. Назвать сроки восстановления магистрали российские власти пока не решаются.

В ночь на 17 июля на мосту через Керченский пролив, который связывает Россию и оккупированный ею Крымский полуостров, произошел взрыв. Повреждения получила автомобильная часть транспортного перехода: один пролет моста обрушился, второй сошел с опор. Движение машин по мосту было остановлено в обе стороны.

Первые сообщения о происшествии появились рано утром в крымских телеграм-каналах. "Два отчетливых взрыва 15 и 30 минут назад", – написала жительница Керчи, проживающая недалеко от моста. Пророссийский активист Александр Талипов также сообщил о том, что взрывов было два, с интервалом в 16 минут – в 3:04 и 3:20. Очевидцы, находившиеся в тот момент в очереди у въезда на мост, рассказали о вспышке в небе.

Спустя час сообщения об инциденте подтвердил назначенный Россией глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов. Он заявил о "чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края". Чиновник призвал воздержаться от поездок по мосту через Керченский пролив и "в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", как в России называют украинские территории, оккупированные после февраля 2022 года.

В результате взрывов пострадала легковая машина, которая в это время проезжала по мосту. В ней находилась семья из трех человек, которая направлялась на отдых в Крым из Белгородской области. От полученных ранений мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле, скончались на месте. Их 14-летнюю дочь с черепно-мозговой травмой доставили в больницу, ее жизнь вне опасности.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах страны сообщили о том, что атака на мост совершена с применением украинских морских беспилотников, начиненных взрывчаткой. "Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", – заявил неназванный сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ).

Реакция сторон

Украинские власти официально не взяли на себя ответственность за подрыв моста. Однако представители силовых структур в Киеве не оставили происшествие без комментариев.

В телеграм-канале СБУ появились слегка измененные строчки колыбельной песни, посвященной мосту, который "ушел поспать". В ведомстве также заявили, что с "интересом наблюдают, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки".

Накануне вечером командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский предупредил россиян, что для них готовится "колыбельная". А спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил следующее: "Можно только процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там излишняя".

Между тем спикер объединенного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о том, что происшествие на мосту может быть провокацией с российской стороны, связанной с нежеланием Москвы продлевать "зерновую сделку". Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что договоренности о том, что украинские сухогрузы могут беспрепятственно вывозить зерно на экспорт, "фактически прекратили свое действие".

Российские официальные лица назвали произошедшее на мосту через Керченский пролив террористическим актом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по соответствующей статье.

Транспортные проблемы

После ночного инцидента движение было перекрыто не только на поврежденной автомобильной части моста, но и на железнодорожной. Однако движение поездов вскоре возобновили. В 10 часов утра по московскому времени была восстановлена работа паромной переправы через Керченский пролив. Воспользоваться ей могут грузовики со скоропортящимися товарами, лекарствами и предметами первой необходимости, а также пассажиры рейсовых автобусов. Из оккупированного Крыма в Россию и обратно их доставляют пять паромов и два больших десантных корабля, временно приспособленных под гражданские нужды. Впоследствии пассажиров междугородных автобусов, чей маршрут ранее проходил по мосту, будут перевозить через пролив на электропоездах, после чего вновь пересаживать на автобусы, заявили представители оккупационной администрации.

Грузовым и легковым машинам в Крым и обратно приходится добираться в объезд вокруг Азовского моря. Из-за этого в оккупированной части Херсонской области возникли многокилометровые пробки. Чтобы автомобилисты могли беспрепятственно пользоваться "сухопутным коридором", как в России называют маршрут по оккупированным в ходе полномасштабного вторжения украинским территориям, в этих регионах отменили действие комендантского часа.

Российские чиновники пока не озвучивают прогнозы по срокам восстановления моста. Сейчас поврежденные пролеты обследуют специалисты. В Министерстве транспорта РФ предварительно сообщили лишь о разрушении дорожного полотна. В то же время неназванные представители украинской разведки сообщили журналистам, что у моста могут быть повреждены опоры (независимого подтверждения этой информации нет). В этом случае восстановление потребует больше сил и времени.

С наступлением сезона отпусков российские власти усилили меры безопасности на подъездах к мосту. В результате пропускная способность перехода резко сократилась. Рядом с ним возникли заторы, длина которых в начале июля достигала 13 километров.

Транспортная недоступность полуострова привела к резкому снижению числа туристов. Владельцы отелей и другие крымчане, занятые в туристической отрасли, жаловались в беседе с Радио Свобода на то, что в этом году аннексированный полуостров не пользуется популярностью у россиян. Назначенные Россией власти полуострова обратились к федеральному центру с просьбой компенсировать выпадающие доходы из-за снижения турпотока. После полного перекрытия автомобильной части моста и вызванного взрывом роста панических настроений число туристов в Крыму может сократиться еще сильнее.

Повторение инцидента

Взрывы на Крымском мосту с участием, предположительно, морских беспилотников произошли на следующий день после того, как украинские воздушные и плавучие дроны атаковали Севастопольскую бухту, где находится главная база Черноморского флота РФ. В атаке приняли участие девять аппаратов, для ее отражения использовались вертолеты, стрелковое оружие и средства ПВО.

Мост через Керченский пролив был построен после аннексии Крыма в 2014 году. Автомобильное движение по нему запустили в 2018-м, железнодорожную часть открыли в 2019-м. После начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года транспортный коридор стал использоваться для переброски российской военной техники, боеприпасов, топлива и личного состава в район зоны боевых действий.

8 октября прошлого года на мосту произошел взрыв, повредивший автомобильную часть моста в одном направлении. Впоследствии ответственность за взрыв взяли на себя украинские спецслужбы. На полное восстановление поврежденных пролетов понадобилось несколько месяцев. При этом движение грузового автотранспорта по мосту так и не запустили, опасаясь "попыток провокаций".