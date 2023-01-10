Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства 

Владимир Зеленский лишил украинского гражданства политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Об этом президент Украины заявил во время традиционного вечернего видеообращения. Все четверо политиков являлись представителями партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая считалась в Украине "пророссийской". В июне прошлого года её деятельность на территории страны была официально запрещена.

До сентября 2022-года Виктор Медведчук, который является кумом Владимира Путина, находился в Украине под арестом по обвинению в государственной измене. В сентябре его обменяли на находившихся в российском плену командиров полка "Азов". Ряд западных СМИ сообщали, что на такой обмен согласился лично Путин. До этого российские власти анонсировали трибунал над пленёнными "азовцами".

Тарас Козак, бывший член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, являлся владельцем нескольких украинских телеканалов - в частности, "News One", "ZIK" и "112 Украина". В 2021-м году их вещание было остановлено, а против политика было возбуждено уголовное дело о госизмене: СБУ заявила, что компании Козака финансируют российские провластные структуры.

Такие же дела были возбуждены в отношении Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Согласно материалам следствия, Кузьмин накануне полномасштабного российского вооружённого вторжения на украинскую территорию размещал в СМИ "пропагандистские материалы против Украины". Деркача, в свою очередь, обвинили в работе на ФСБ России: по версии СБУ, он входил в агентурную сеть. В декабре прошлого года политик также попал под санкции США за вмешательство в президентские выборы. Американские спецслужбы тоже считают Деркача агентом ФСБ.

После начала войны и Козак, и Кузьмин, и Деркач покинули Украину, их местонахождение на данный момент неизвестно.