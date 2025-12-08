Зеленский: мирный план США сократился с 28 до 20 пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате переговоров мирный план США сократился с 28 до 20 пунктов – из него убрали наиболее противоречивые для Украины условия.

Он не уточнил, о каких именно пунктах плана идет речь. По словам украинского президента, компромисс по территориальным вопросам пока не найден.

Общаясь с журналистами, Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет права отдавать свои территории ни по Конституции страны, ни по международному праву.

"Безусловно, Россия настаивает, чтобы мы отдали территории. Мы определенно не хотим ничего отдавать – за это мы и боремся", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что 9 декабря украинская сторона закончит работу над мирным планом и передаст его США.

"Советники будут работать над последней версией плана, которую привез Умеров. Советники европейцев с Украиной. Я думаю, завтра план будет готов, мы еще раз на него посмотрим и отправим США", – передает слова Зеленского "РБК-Украина".

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что переговоры зашли в тупик из-за вопроса о будущем Донбасса: Россия по-прежнему требует от Украины отказаться от территорий, а Украина настаивает на том, что любое мирное соглашение должно предусматривать заморозку войны на нынешних позициях.

"Американцы настаивают на том, что Украина должна покинуть Донбасс... так или иначе", – заявил изданию высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с ходом переговоров.