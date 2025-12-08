Зеленский: на переговорах нет единства мнений по вопросу о будущем Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Bloomberg, что у США, Украины и России нет единого мнения по вопросу о дальнейшей судьбе территорий Донбасса.

По его словам, Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных союзников, прежде всего США. "Есть один вопрос, на который я – и все украинцы – хотим получить ответ: если Россия снова начнет войну, что сделают наши партнеры ", – сказал Зеленский.

Украинский президент сделал это заявление спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп выступил с его критикой: он заявил, что "немного разочарован" украинским лидером, который, по его словам, еще не ознакомился с предложением США. Неясно, идет ли речь о ранее обсуждавшемся плане или о новом варианте.

Как пишет Politico со ссылкой на источники, переговоры зашли в тупик из-за вопроса о будущем Донбасса. "Американцы настаивают на том, что Украина должна покинуть Донбасс... так или иначе", – заявил изданию высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с ходом переговоров.

По данным Politico, Россия по-прежнему требует от Украины отказаться от территорий, а Украина настаивает на том, что любое мирное соглашение должно предусматривать заморозку войны на нынешних позициях.

В понедельник Зеленский встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Лидеры заявили, что хотят выработать четкие планы на случай заключения мирного соглашения.

Ранее источник Reuters в британском правительстве заявил, что на встрече также планируется обсудить возможность использования замороженных российских активов.