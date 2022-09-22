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Зеленский на Генассамблее ООН потребовал наказать Россию

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к делегатам Генеральной ассамблеи ООН предложил пять пунктов "формулы мира", при выполнении которых можно было бы покончить с войной.

Первый пункт, по его словам, это наказание за нарушение границ и убийства тысяч людей. "Против Украины совершено преступление, и мы требуем справедливого наказания… Украина требует наказания за попытку украсть нашу территорию. Наказания за убийство тысяч людей. Наказания за пытки и унижения женщин и мужчин. Наказание за катастрофическую турбулентность, которую Россия спровоцировала своей незаконной войной, и не только для нас, украинцев, но и для всего мира", — заявил президент Украины.

Второй пункт - право каждого государства на защиту жизни своих граждан. Третий - восстановление безопасности, в том числе продовольственной и ядерной, а также территориальной целостности.
Четвертый - гарантии безопасности. Пятый пункт "формулы мира" - решимость защищаться и решимость помогать.

Зеленский призвал продолжать вводить санкции против России, до конца войны изолировать страну от международных организаций и лишить права голоса, в том числе права вето в Совете безопасности ООН. Вводить визовые ограничения в отношении россиян, а также создать специальный трибунал по делу о преступлениях России и разработать механизм компенсации ущерба. "Россия обязана заплатить за эту войну своими активами. Это тоже наказание", - заявил президент Украины, выступая по видеосвязи перед делегатами 77-й Генеральной ассамблеи ООН.

Страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения так называемых референдумов в оккупированных российскими военными регионах Украины. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Нью-Йорке. Боррель не стал уточнять о каких именно санкциях идёт речь, отметив, что они будут как индивидуальными, так и секторальными.


Борелль также заявил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину путём поставок военной техники, "насколько это потребуется".

О намерении наращивать военную помощь Украине до тех пор, пока та не победит, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, выступая перед Генеральной ассамблеей ООН.

Ранее президент США Джо Байден в очередной раз выразил поддержку Украине и подчеркнул, что Соединённые Штаты хотят окончания войны на справедливых для всех условиях.

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