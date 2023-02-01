На конференцию в Мюнхен вместо властей РФ пригласили Ходорковского

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности в этом году отказались приглашать представителей правительства России. Вместо них на мероприятие позвали представителей оппозиции - в частности, Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова.

Председатель конференции Кристоф Хойсген в интервью телеканалу MDR объяснил решение нежеланием давать давать российским властям площадку для пропаганды.

"Высказывания, которые мы ежедневно слышим из Кремля, не позволяют заключить, что Россия хотя бы на йоту отступит от того, что Путин провозгласил целью войны, а именно, разрушения Украины", - отметил Хойсген.

Форум откроется 17 февраля.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. В ней принимают участие главы государств, правительств, министры, политики и общественные деятели из десятков стран. Россия участвовала в конференции с 1999 года.

В 2007 году с речью на Мюнхенской конференции выступил президент России Владимир Путин. В своем выступлении он подверг резкой критике Соединенные Штаты и их союзников за "попытку утвердить однополярный мир" за расширение НАТО, создающее, по его словам, угрозу России. Эту речь считают одной из точек отсчета, с которой началось ухудшение отношений России с западными странами.

В 2022 году российские власти впервые более чем за 20 лет отказались участвовать в форуме. По их словам, "в последние годы конференция все больше трансформируется в трансатлантический форум, утрачивая инклюзивность и объективность".

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