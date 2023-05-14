Зеленский направился в Париж после переговоров в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 14 мая вылетел в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тем самым Зеленский расширил свою нынешнюю поездку по европейским странам.

Ранее в воскресенье Владимир Зеленский посетил с визитом Германию. В Берлине он встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

"В самое сложное время в современной истории Украины Германия доказала, что она настоящий друг и надежный союзник, который со всей решимостью стоит на одной стороне с украинским народом в борьбе за защиту свободы и демократических ценностей, - написал Зеленский в книге почётных гостей президентской резиденции. - Вместе мы победим и вернем мир в Европу".

Позднее прошли переговоры президента Украины с федеральным канцлером Олафом Шольцем.

На пресс-конференции после переговоров Зеленский поблагодарил Германию за помощь и выразил надежду, что Украина при поддержке союзников сможет уже в этом году "сделать поражение России необратимым". На вопрос о том, достаточно ли сейчас у Украины оружия, чтобы начать наступление, Зеленский пошутил, что ему нужны "ещё несколько визитов". Шольц официально объявил о новом пакете военной помощи Киеву - о нём уже сообщалось накануне - и пообещал поддерживать Украину "до тех пор, пока это необходимо". "Россия должна вывести свои войска, по-другому не получится", - сказал канцлер.

Вместе с тем Зеленский выразил пожелание, чтобы Германия совместно с другими партнерами поддержала Украину в вопросе поставок современных военных самолетов. По словам Зеленского, украинская сторона во время его визита в европейские столицы работает над "созданием коалиции боевых самолетов". Шольц сдержанно среагировал на просьбу, подчеркнув, что Германия уже осуществила много поставок оружия в Украину - особенно в том, что касается противоракетной обороны. Это были очень современные оружейные системы, подчеркнул канцлер ФРГ.

Владимир Зеленский также прокомментировал публикацию The Washington Post, в которой утверждалось, что он обсуждал возможность захвата населённых пунктов на международно признанной территории России. Президент Украины заявил, что таких планов нет, а Украина сосредоточена на освобождении своей территории.

В центре германской столицы в связи с визитом Зеленского были введены повышенные меры безопасности и перекрыто движение транспорта.

Президент Украины прибыл в Берлин в ночь на воскресенье из Италии, его самолёт сопровождали истребители германских ВВС. "Берлин. Оружие. Крупный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность" - написал Зеленский в телеграме после прибытия в Германию о темах переговоров.

Под крупным пакетом имеется в виду пакет германской военной помощи Украине на сумму около 2,7 миллиардов евро, о котором было объявлено накануне.

В совместной германско-украинской декларации, подписанной по итогам переговоров (текст есть в распоряжении Радио Свобода) подчёркивается, что мир в Украине должен быть установлен на основе уважения её территориальной целостности. Также в документе сказано, что Украина и Германия выступают за привлечение к ответственности всех виновных в военных и других преступлениях, совершённых во время российской агрессии против Украины, а также выступают за создание "эффективного юридического механизма", который был бы использован для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии.

Из Берлина Зеленский и Шольц отправились в город Ахен на западе Германии. Там президенту Украины вручили премию имени Карла Великого за вклад в европейское единство. Как сказал Зеленский, для него большая честь получить эту награду от лица украинского народа, который борется за свободу и ценности Европы.

В субботу президент Украины в Италии встретился с руководителями этой страны, а также с папой римским Франциском.