Зеленский от имени народа Украины получил премию Карла Великого

Президент Украины Владимир Зеленский получил в германском городе Ахен премию имени Карла Великого, присуждаемую за вклад в объединение Европы. В заявлении жюри подчеркивалось, что Зеленский "удостоился этой награды вместе с украинским народом, который защищает не только суверенитет своей страны и жизнь ее граждан, но и Европу и европейские ценности".

Владимир Зеленский прибыл в Северный Рейн-Вестфалия во второй половине дня из Берлина, где он встречался с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. Присутствующие на торжественной церемонии вручения премии в средневековом Коронном зале ратуши Ахена встретили Зеленского стоя продолжительными аплодисментами, передаёт корреспондент Радио Свобода Анна Розэ.

Шольц в своей речи при вручении награды высоко отозвался о свободолюбии и мужестве украинского народа. Канцлер поблагодарил президента и народ Украины за защиту общих европейских ценностей. Политик процитировал слова Зеленского, сказанные им 24 февраля прошлого года, в день начала российского полномасштабного вторжения: "Президент здесь. Мы все здесь". По словам Шольца, редко когда в истории короткие фразы имели такое большое воздействие: сразу было понятно, что украинский народ не подчинится насилию России, а будет ему сопротивляться.

Канцлер ФРГ назвал вручение премии Зеленскому и народу Украины "началом дальнейшего объединения Европы". Шольц отметил: "Если Владимир Путин верил, что он может силой столкнуть украинскую нацию с ее пути в Европу, то он – всеми своими танками, беспилотниками и ракетными обстрелами – не достиг ничего, кроме противоположного эффекта". По словам канцлера, война сплотила Украину и Евросоюз как никогда. Шольц подчеркнул, что Украина может и далее полагаться на дальнейшую поддержку европейских стран. Это касается и стремления Украины стать членом Евросоюза. "Украина – часть нашей европейской семьи", – подчеркнул канцлер.

Владимир Зеленский поблагодарил Шольца за вручение премии. По его словам, в войне Украина противостоит агрессору, который хотел бы повернуть историю вспять и "способен на любую подлость и жестокость". Президент Украины высоко отозвался о словах Шольца про "перелом эпох" (Zeitenwende) и о военной поддержке Украины, сказанные им в конце февраля. Президент Украины повторил свое требование о вступлении его страны в Евросоюз и НАТО. "Евросоюз будет неполон без Украины", – подчеркнул Зеленский, который выступал сначала на английском языке, а затем перешел на украинский.

Премия имени Карла Великого была основана 14 марта 1950 года. В прошлом году ее удостоились Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало. Ранее премия была вручена, кроме прочих, Ангеле Меркель, Эммануэлю Макрону и папе римскому Франциску.

Как визит в Берлин, так и церемония вручения премии проходили при строжайших мерах безопасности. В Берлине ввиду высочайшей секретности не сообщалось ни о времени, ни о маршруте передвижения колонны автомобилей и кортежа, сопровождающего президента Украины.