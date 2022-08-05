Зеленский назвал доклад Amnesty International "аморальной выборкой"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опубликованный накануне доклад правозащитной организации Amnesty International о том, что украинские военные подвергают опасности мирное население, размещая вооружение в жилых районах, является попыткой переложить ответственность с России на Украину.

Зеленский обвинил авторов доклада в том, что они пытаются амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

По его словам, нет и не может быть даже гипотетического условия, при котором российские удары по Украине становятся оправданными. Сам доклад правозащитников Зеленский назвал "аморальной выборкой".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные укрепляют и обороняют города и села. "Пока мы будем ждать российского врага в поле, как кое-кто нам советует, россияне займут все наши дома", — сказала она.

Глава международной правозащитной организации Агнесс Каламар заявила, что критика "не ослабит беспристрастность" Amnesty International и "не изменит фактов".