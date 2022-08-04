Amnesty International: ВСУ подвергают опасности мирное население

Украинские военные в попытке отразить российское вторжение подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе правозащитной организации Amnesty International.

Подобная тактика нарушает международное гуманитарное право, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели, отмечают правозащитники.

С апреля по июль эксперты правозащитной организации осматривали места российских ударов в Харьковской, Николаевской областях и в Донбассе. Они опрашивали выживших, свидетелей и родственников жертв атак, а также изучали спутниковые снимки.

В ходе расследования правозащитники обнаружили доказательства того, что украинские войска наносили удары из жилых кварталов, а также базировались в гражданских объектах в 19 городах и селах этих регионов.

Большинство жилых районов, где располагались войска, находилось далеко от линии фронта, и у военных были альтернативы, говорится в докладе. При этом Amnesty International неизвестно, чтобы в задокументированных ею случаях осуществлялась эвакуация из соседних зданий для минимизации потерь среди гражданского населения.

Правозащитная организация заявила, что в 22 из 29 посещенных ею школ на юго-востоке Украины размещались либо личный состав ВСУ, либо украинская военная техника и вооружение. В Одессе бронетехника размещалась в густонаселенных жилых кварталах, а в Бахмуте здание университета использовалось в качестве военной базы, отмечается в докладе.

"Оборонительная позиция не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права. Украинское правительство должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные," - заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Каламар.

При этом правозащитники подчёркивают, что практика украинских военных по размещению военных целей в пределах населенных пунктов никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки. Преднамеренные атаки по гражданским объектам, в результате которых гибнут или получают ранения мирные граждане или повреждаются гражданские объекты, являются военными преступлениями, говорится в докладе.