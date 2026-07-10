Зеленский: необходимость мира понимают и в окружении Путина

Идею прекращения войны в Украине поддерживают не только международные партнёры этой страны, но и люди из окружения Владимира Путина. Такое мнение высказал в вечернем обращении 10 июля президент Украины Владимир Зеленский.

"Там понимают, что происходит, и что мир не имеет альтернатив", - подчеркнул Зеленский, отметив, что в случае затягивания войны мнение о необходимости мира будет всё более укрепляться в России - на фоне дальнобойных ударов ВСУ и бензинового кризиса, который Зеленский назвал справедливым ответом "на нежелание Путина заканчивать эту войну".

Зеленский в том же обращении сообщил, что в составе ВСУ появится отдельное командование, которое будет отвечать за дальнобойные удары по России.

"Это командование должно сосредоточить сто процентов имеющихся ресурсов для того, чтобы еще более существенно снизить российский военный потенциал", – сообщил он.

В июне, комментируя нанесённые украинскими военными удары по Москве, Зеленский отмечал, что граждане России должны наконец "протрезветь" и начать оказывать давление на Владимира Путина, чтобы добиться от него прекращения войны против Украины.

Зеленский не сказал, кого именно имеет в виду под "окружением Путина" и откуда у него информация о желании этого окружения закончить войну. Публично никто из приближённых к российскому президенту не высказывался о завершении войны иначе как на условиях Кремля.

В последние дни активно обсуждается статья российского миллиардера Андрея Мельниченко в журнале The Economist, в которой, с одной стороны, содержится призыв к Западу не допускать ослабления России и считаться с её интересами, с другой негативным называется и сценарий "осаждённой крепости", взамен которого предлагаются реформы. Прямой критики войны в статье нет, но комментаторы отмечают, что Мельниченко рассуждает о послевоенном будущем так, как будто оно близко.