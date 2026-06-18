Зеленский: россиянам пора "протрезветь" и начать давить на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский 18 июня, комментируя нанесённые ночью украинскими военными удары по Москве, отметил, что граждане России должны наконец "протрезветь" и начать оказывать давление на Владимира Путина, чтобы добиться от него прекращения войны против Украины.

По словам Зеленского, давить на Путина должны не только Украина и её союзники, но и "русские". По его словам, главное, чтобы народ России начал чувствовать: воевать хочет один человек, президент России Путин, а расплачиваются за все жители страны.

Ранее Зеленский говорил о том, что, по его данным, 60% российского общества уже выступает против войны, но в окружении Путина есть те, кто поддерживает эскалацию.

В результате ударов украинских беспилотников во второй раз за три дня был поражён НПЗ на юго-востоке Москвы. Атака привела к масштабному нарушению авиасообщения, перекрытиям улиц и шоссе в Москве, повреждёны ещё несколько объектов, включая крупнейший торговый центр "Садовод" и жилые дома в Подмосковье. Сообщалось о 17 пострадавших.

Зеленский назвал удары "абсолютно справедливым" ответом Украины на последние массированные атаки России, в том числе по Киеву. По его словам, после удара, приведшего к пожару в Киево-Печерской лавре, Зеленский говорил, что все увидят украинский ответ, и теперь его увидели.

"Вы все видите: несмотря на три кольца противовоздушной обороны, которые есть в Москве, мы говорили, что будем их поражать. Если Путин не хочет заканчивать эту войну, хочет продолжать, мы тихо сидеть не будем, мы будем отвечать". По его словам, Украина никогда не хотела войны, но россияне должны понять: "если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва".

Комментарии Зеленского последовали после саммита G7 с его участием, где он имел возможность поговорить с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры стран "семёрки" выступили в поддержку Украины, отметив, что динамика войны меняется в её пользу. Одним из факторов этого стали и дальнобойные удары по России.

Власти России пока не комментировали удар по Москве. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил в четверг, что нарратив о том, что Украина добивается успехов в войне, не соответствует действительности.