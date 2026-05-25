Зеленский – о возможности завершить "горячую фазу" войны к ноябрю

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с депутатами партии "Слуга народа" в Верховной Раде и говорил о перспективах завершения "горячей фазы" войны, сообщает Украинская служба Радио Свобода

Депутат Ольга Василевская-Смаглюк написала в телеграм-канале:

"Завершилась встреча фракции с президентом. Львиная доля времени была посвящена перспективе завершения горячей фазы войны. Президент отметил, что до ноября рассматривается возможность, при предоставлении гарантий безопасности, завершить горячую фазу. Сейчас у нас есть преимущество на фронте, которым можно воспользоваться. Основная цель – не дать России возможность обмануть и после короткого перерыва начать новые боевые действия, новое наступление".

Депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк написал: "На встрече с депутатами президент в очередной раз озвучил очередную дату теоретического завершения войны. Я думал ее написать…. Но учитывая, что на каждой встрече каждый раз это звучало и каждый раз не совпадало с реальностью, то нет смысла. На этот раз это ноябрь 2026… хотя даже присутствующие не очень в это поверили".

Зеленский в своем видеообращении заявил, что обсудил на встрече "приоритеты на эти недели, ближайшее время", но других деталей не привел.