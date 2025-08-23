Зеленский обсудит территории только с Путиным и на основе линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы, но только на личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным и только на основе нынешней линии фронта. Об этом в интервью американской телекомпании NBC News заявилпервый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

При этом он вновь отверг возможность передачи украинских территорий России де-юре. По словам Ксилицы, Зеленский "руководствуется как действующей в Украине правовой базой, так и общественными настроениями, а общественность категорически против обмена нашей земли на мир". При этом президент Украины "готов сесть за стол переговоров с президентом Путиным" и обсудить территориальные вопросы, причём "отправной точкой таких разговоров должна быть существующая сейчас линия разграничения".

Ранее представители властей Украины говорили о том, что Киев готов согласиться с временной утратой ныне оккупированных Россией украинских территорий и не добиваться их возвращения военным путём, однако без юридического отказа от них и с сохранением возможности вернуть их в будущем.

Россия же, как утверждают многочисленные СМИ со ссылкой на источники, настаивает не только на закреплении за ней уже сейчас подконтрольных ей территорий, но и на выводе украинских войск со всей территории Донецкой области. При этом Путин якобы готов согласиться на заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях - ранее России требовала полного контроля и над этими регионами.

Кислица также заявил, что Соединённые Штаты, по его мнению, должны ужесточить санкции против России в случае, если не состоится предложенная президентом США Дональдом Трампом встреча лидеров России и Украины. Владимир Зеленский накануне заявил, что Россия стремится сорвать эту встречу. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что она возможна, но только если ещё перед ней будут достигнуты основные договорённости, и сама встреча таким образом превратится в формальность. "Я не вижу никаких признаков того, что Путин готов к содержательным переговорам и к встрече – как двусторонней, так и трехсторонней (с участием США)", – сказал Кислица.

Дональд Трамп накануне заявил, что в ближайшие две недели определится с позицией по России и Украине. "Я думаю, через две недели я пойму отношение России и, честно говоря, Украины. Нужны двое. Я думаю, я приму решение, что мы будем делать. И это будет очень важное решение. Будь то масштабные санкции, масштабные тарифы, или и то, и другое. Или не буду ничего делать и скажу "это ваша война", — сказал Трамп. Он отметил, что "многие считают", что возможная встреча Путина и Зеленского "ни к чему не приведёт".

По данным Politico, Трамп не намерен давить на Москву в переговорах, считая, что именно Киев, зависимый от западной помощи, должен пойти на уступки и согласиться на сделку, вероятно, на условиях России. Издание отмечает, что президент США может быстро потерять интерес к мирному процессу, если не увидит прогресса.

Вопрос контроля над территориями остаётся одним из главных препятствий на пути к мирному соглашению. Россия официально провозгласила своими шесть регионов Украины (включая аннексированные в 2014 году Крым и Севастополь). Россия и Украина также по-разному трактуют подход к гарантиям безопасности Украины после завершения войны.