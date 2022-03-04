Зеленский обвинил НАТО в слабости - из-за отказа "закрыть небо"

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении вечером в пятницу обвинил союз НАТО в слабости и отсутствии единства - из-за отказа НАТО удовлетворить просьбу Украины и ввести над страной бесполётную зону.

В НАТО объяснили отказ тем, что это фактически означало бы войну с Россией, поскольку для обеспечения такой зоны пришлось бы сбивать российскую авиацию и ракеты.

Зеленский считает этот аргумент надуманным, утверждая, что Россия не решилась бы на крупномасштабный конфликт с Североатлантическим союзом.

"Все люди, которые погибнут с этого дня, погибнут и из-за вас... Сегодня руководство НАТО дало "зелёный свет" дальнейшим бомбардировкам украинских городов и сёл" - сравнил Зеленский. "Слабому" НАТО он противопоставил Европейский союз, который после начала российского вторжения в Украину, по мнению украинского президента, показал своё единство и ввёл жёсткие санкции против России, а также начал помогать Украине оружием.

Главы МИД стран НАТО в пятницу отказались вводить бесполётную зону над Украиной, отправлять в страну войска или боевые самолёты, подчёркивая, что не хотят рисковать войной с Россией - ядерной державой.

Возможность вступления Украины в НАТО послужила для президента России Владимира Путина одним из оснований для вторжения в Украину - он утверждал, что такая перспектива опасна для России. Представители украинского руководства в последнее время говорят, что могут и отказаться от планов вступления в НАТО, если страна получит гарантии безопасности.

Ранее в пятницу Зеленский выступил по телемосту перед жителями семи зарубежных городов, где прошли акции в поддержку Украины, в том числе Тбилиси и Праги. Он призвал жителей Европы поддерживать Украину, поскольку, по его мнению, если "падёт" Украина, то следующие на очереди другие страны Европы.