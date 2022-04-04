Зеленский обвинил Россию в геноциде. Он побывал в Буче

Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Буча под Киевом, где в последние дни, после отступления российских войск, были обнаружены тела десятков убитых мирных жителей.

Как сообщает Би-би-си, он осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными жителями. В беседе с журналистами Зеленский заявил, что Россия совершила в Украине военные преступления и геноцид. При этом он сказал, что по-прежнему выступает за мирные переговоры с Россией: "Мы продолжим дипломатические и военные усилия".

Россия отвела свои войска от Киева, а также, по последним данным, от Чернигова и из Сумской области. Однако она наращивает силы в районе Донбасса и Харькова. На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что теперь главная задача российской операции – взять под контроль Донбасс.

Точных данных о числе убитых в Буче и причинах их смерти пока нет. Известно, что были обнаружены в том числе тела убитых со связанными руками. Кроме того, сообщалось о массовых захоронениях в городе. Общее число жертв, которое называют представители украинских властей, более 300. Утверждается, что это жертвы российских военных.

Москва категорически отрицает обвинения в массовых убийствах и называет сообщения о них сфальсифицированными.