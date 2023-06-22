Зеленский обвинил Россию в подготовке теракта на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке теракта с выбросом радиации на Запорожской атомной электростанции. Она находится в городе Энергодар на оккупированной Россией территории Запорожской области.
Как сказал Зеленский в видеообращении утром 22 июня, о возможной подготовке теракта ему доложили разведка и Служба безопасности Украины. "Они всё подготовили для этого", - сказал Зеленский, имея в виду российских военных.
Двумя днями ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российские военные дополнительно заминировали охладитель на станции.
Какой могла бы цель возможного теракта и как именно он может быть осуществлён, Зеленский не сказал. Он отметил, что радиация "не знает государственных границ", а также сказал, что Украина передаст имеющиеся у неё доказательства зарубежным странам, в том числе и Китаю, Бразилии, Индии, государствам Африки и арабского мира. Зеленский также провёл параллели с прорывом плотины Каховской ГЭС, приведшей к масштабным последствиям и гибели людей. Украина обвиняет Россию в её умышленном подрыве.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывания Зеленского "являются очередной ложью".
- Киев и Москва и ранее обвиняли друг друга как в обстрелах ЗАЭС, так и в возможной подготовке взрыва на станции. Российские власти прошлой осенью утверждали, что Украина якобы готовит взрыв так называемой грязной бомбы, чтобы обвинить в нём Россию. Каких-либо доказательств тогда представлено не было, а ряд утверждений, с которыми выступила Москва, фактически опровергла МАГАТЭ.
- Украина и страны Запада также обвиняют власти России в нагнетании риторики, связанной с возможным использованием ядерного оружия в ходе войны. В интервью Би-би-си Зеленский предположил, что Путин боится за свою жизнь и вряд ли пойдёт на применение ядерного оружия. При этом он отметил, что не может быть гарантом поведения "неадекватного человека", как он назвал Путина, и предположил, что если российский президент продолжит "угрожать миру ядерному оружию", то мир "найдёт способ, как лишить его жизнедеятельности". Сам Путин не выступал с прямыми угрозами ядерных ударов, но это - по крайней мере намёками - делали люди из его окружения. Президент США Джо Байден на днях назвал реальной угрозу применения Россией тактического ядерного оружия.
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