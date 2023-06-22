Зеленский обвинил Россию в подготовке теракта на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке теракта с выбросом радиации на Запорожской атомной электростанции. Она находится в городе Энергодар на оккупированной Россией территории Запорожской области.

Как сказал Зеленский в видеообращении утром 22 июня, о возможной подготовке теракта ему доложили разведка и Служба безопасности Украины. "Они всё подготовили для этого", - сказал Зеленский, имея в виду российских военных.

Двумя днями ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российские военные дополнительно заминировали охладитель на станции.

Какой могла бы цель возможного теракта и как именно он может быть осуществлён, Зеленский не сказал. Он отметил, что радиация "не знает государственных границ", а также сказал, что Украина передаст имеющиеся у неё доказательства зарубежным странам, в том числе и Китаю, Бразилии, Индии, государствам Африки и арабского мира. Зеленский также провёл параллели с прорывом плотины Каховской ГЭС, приведшей к масштабным последствиям и гибели людей. Украина обвиняет Россию в её умышленном подрыве.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывания Зеленского "являются очередной ложью".