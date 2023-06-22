Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Зеленский обвинил Россию в подготовке теракта на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке теракта с выбросом радиации на Запорожской атомной электростанции. Она находится в городе Энергодар на оккупированной Россией территории Запорожской области.

Как сказал Зеленский в видеообращении утром 22 июня, о возможной подготовке теракта ему доложили разведка и Служба безопасности Украины. "Они всё подготовили для этого", - сказал Зеленский, имея в виду российских военных.

Двумя днями ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российские военные дополнительно заминировали охладитель на станции.

Какой могла бы цель возможного теракта и как именно он может быть осуществлён, Зеленский не сказал. Он отметил, что радиация "не знает государственных границ", а также сказал, что Украина передаст имеющиеся у неё доказательства зарубежным странам, в том числе и Китаю, Бразилии, Индии, государствам Африки и арабского мира. Зеленский также провёл параллели с прорывом плотины Каховской ГЭС, приведшей к масштабным последствиям и гибели людей. Украина обвиняет Россию в её умышленном подрыве.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывания Зеленского "являются очередной ложью".

  • Киев и Москва и ранее обвиняли друг друга как в обстрелах ЗАЭС, так и в возможной подготовке взрыва на станции. Российские власти прошлой осенью утверждали, что Украина якобы готовит взрыв так называемой грязной бомбы, чтобы обвинить в нём Россию. Каких-либо доказательств тогда представлено не было, а ряд утверждений, с которыми выступила Москва, фактически опровергла МАГАТЭ.
  • Украина и страны Запада также обвиняют власти России в нагнетании риторики, связанной с возможным использованием ядерного оружия в ходе войны. В интервью Би-би-си Зеленский предположил, что Путин боится за свою жизнь и вряд ли пойдёт на применение ядерного оружия. При этом он отметил, что не может быть гарантом поведения "неадекватного человека", как он назвал Путина, и предположил, что если российский президент продолжит "угрожать миру ядерному оружию", то мир "найдёт способ, как лишить его жизнедеятельности". Сам Путин не выступал с прямыми угрозами ядерных ударов, но это - по крайней мере намёками - делали люди из его окружения. Президент США Джо Байден на днях назвал реальной угрозу применения Россией тактического ядерного оружия.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG