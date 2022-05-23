Зеленский одобрил конфискацию активов за поддержку вторжения России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий конфисковать в пользу государства имущество и активы лиц, поддерживающих российское вторжение.

"Конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов", — говорится в заявлении на сайте президента Украины.

Соответствующий законопроект Верховная рада приняла 12 мая.

В законе говорится, что конфискация носит исключительный характер и может быть применена только в период военного положения, при условии, что на имущество физического или юридического лица уже наложен арест. Решение о конфискации должен принимать Высший антикоррупционный суд.

В перечень действий, которые дают основания для применения этого закона входят, в частности – нанесение ущерба национальной безопасности Украины и её суверенитету, финансирование этих действий, в том числе инвестирование в ценные бумаги «страны –агрессора», отождествление украинского патриотизма с «нацизмом», разжигание ненависти к украинскому народу, его культуре и языку.

Ещё в начале апреля Верховная рада одобрила закон о национализации имущества россиян, а также тесно связанных с Россией граждан других стран, которые публично отрицают войну между Россией и Украиной.

Под действие закона попадают любые физические или юридические лица. Изъять имущество разрешается также у компаний и граждан, которые не остановили или не прекратили свою экономическую деятельность на территории России во время военного положения в Украине. Все имущество, которое будет национализировано, направят "в счет будущей репарации в пользу Украины, подвергшейся агрессии со стороны Российской Федерации".

В начале мая был подписал указ об изъятии активов дочерних предприятий Сбербанка и госкорпорации «ВЭБ.РФ» в Украине.