Зеленский: окружение Ахметова и "люди из РФ" обсуждают переворот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди из близкого окружения крупного бизнесмена Рината Ахметова обсуждают с некими "людьми из России" возможность государственного переворота в стране.

Отвечая на вопрос журналиста Савика Шустера на пресс-конференции в Киеве, Зеленский сказал, что Ахметова "втягивают в историю" с подготовкой переворота и в "войну" против президента и Украины. По его словам, он не верит, что бизнесмен в действительности готовит переворот, и вообще "не верит в перевороты", но при этом сказал, что сам он не боится попытки его свержения. "Я не Янукович" - сказал Зеленский, упомянув бывшего президента Украины, бежавшего из страны после массовых протестов в 2014 году.

Зеленский в пятницу проводит пресс-марафон, отвечая на вопросы журналистов 30 СМИ. Он отвечает на вопросы о возможной подготовке России к агрессии против Украины, о сорванной операции спецслужб против членов "ЧВК Вагнера" и о внутриполитической ситуации.

Отвечая на вопрос о том, возможна ли в ближайшее время полномасштабная война с Россией, Зеленский сказал, что Украина готова к защите своей территориию. В то же время, президент высказал мнение, что концентрация российских войск у границ с Украиной - это "запугивание", а не подготовка к вторжению.

Бывшего начальника военной разведки Украины Василия Бурбу, обвинявшего власти в срыве операции по задержанию "вагнеровцев" в прошлом году, Зеленский подверг резкой критике. Говоря о сорванной операции, Зеленский заявил, что считал эту операцию подготовленной не Украиной, а какими-то другими силами, и фактически подтвердил, что выступал против этой операции, опасаясь, в частности, резкой реакции президента Турции Реджепа Эрдогана на возможный арест "вагнеровцев" на борту турецкого самолёта. При этом он не подтвердил, что он или глава его Офиса Андрей Ермак отдавали распоряжения перенести операцию, как утверждает Бурба.