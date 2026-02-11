Зеленский опроверг планы объявить о выборах 24 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует 24 февраля, в четвертую годовщину войны с Россией, объявить о президентских выборах и референдуме. Ранее об этом написала британская газета Financial Times.

"О намерении объявить 24-го [февраля 2026 года] первый раз слышу. Первый раз услышал, наверное, от Financial Times. Сейчас второй раз слышу от вас. Во-вторых, я много раз говорил о выборах, мы приходим к выборам тогда, когда есть все соответствующие гарантии безопасности", — сообщил Зеленский журналистам.

По словам президента Украины, тему выборов чаще поднимают союзники Киева, а не сама украинская сторона. Зеленский подчеркнул, что главным условием для проведения голосования остается безопасность.

Отвечая на вопрос о возможной дате выборов, 15 мая, Зеленский отметил: "Мы готовы работать с любыми графиками, которые будут предлагать американские коллеги, но если мы поднимаем вопрос референдума, я уже поговорил, должно быть понимание прекращения огня для этого, потому что референдум по структуре — это как выборы, то есть".

Зеленский также подчеркнул, что Вашингтон не угрожает Киеву отказом от гарантий безопасности и не связывает их с проведением выборов.

Украинское законодательство запрещает проводить выборы во время военного положения. Из-за войны в стране не состоялись выборы в Верховную раду в 2023 году и президентские выборы в 2024-м.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что "пришло время" организовать выборы в Украине. Зеленский отвечал, что готов провести их в течение 60–90 дней при наличии гарантий безопасности от США и Европы, и предлагал установить режим прекращения огня на время голосования. Владимир Путин, в свою очередь, говорил, что Россия "готова подумать" о том, чтобы не наносить удары в день выборов.

