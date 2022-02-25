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Зеленский осудил агрессию России и предложил переговоры Путину

Владимир Зеленский

Президент Украины в очередном видеообращении назвал российское вторжение на территорию его страны "началом войны против Европы". В конце видео Владимир Зеленский по-русски обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением начать переговоры.

"По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", – сказал Зеленский.

В своей речи президент Украины также отметил, что Россия идёт против базовых прав человека и против всех правил сосуществования на континенте.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее в пятницу зявил, что Москва готова к переговорам в любой момент, но только после того, как Вооруженные силы Украины сложат оружие. Россия, по словам главы МИД, не будет применять меры против прекративших сопротивление военнослужащих.

Позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию.

  • C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов, включая Киев. США, Евросоюз, Великобритания ввели в отношении Москвы санкции.
  • Президент России на встрече с представителями бизнеса назвал вооружённое вторжение на территорию Украины "вынужденной мерой". По словам Владимира Путина, страны Запада "не сдвинулись ни на миллиметр" в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.

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