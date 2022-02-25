Британским самолётам запретили полёты над Россией

Россия ограничивает использование своего воздушного пространства для полётов британских самолётов. Об этом сообщила Росавиация.
Запрет вступил в силу с 11 часов по московскому времени 25 февраля и касается как полётов в пункты на территории России, так и транзитных полётов через российское воздушное пространство.
Накануне сообщалось, что Великобритания в ответ на вторжение России в Украину запретила полеты российской авиакомпании "Аэрофлот", которая совершает ежедневные рейсы из Москвы в Лондон. Помимо "Аэрофлота" на маршруте летает британская авиакомпания British Airways.
Россия направила авиационным властям Великобритании уведомление о необходимости соблюдать соглашение о воздушном сообщении между странами, которое предоставляет "справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов". В Росавиации рассказали, что предложили Лондону обсудить ограничение на полеты российских самолетов над Великобританией, однако сегодня утром получили отрицательный ответ.
Ранее в Москве заявляли, что оставляют за собой право на применение зеркальных мер в ответ на запрет полетов "Аэрофлота" в Великобританию.
C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов. Есть информация о десятках погибших с обеих сторон.
США, Евросоюз, другие страны осудили российскую агрессию и вводят новые жесткие санкции в отношении России. Ограничения затронут ряд крупных российских банков, энергетику, транспорт, товары двойного назначения, некоторые визовые вопросы. Брюссель также расширит "чёрный список" физических лиц.
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