Зеленский: новые переговоры в Абу-Даби пройдут 4 и 5 февраля

Очередной раунд трёхсторонних переговоров о мирном урегулировании в Украине пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) 4 и 5 февраля. Об этом днём в воскресенье сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, информацию об этом он получил от украинской делегации на переговорах. В сообщении Зеленского не сказано, состоялась ли встреча в Абу-Даби 1 февраля. Ранее все стороны - Россия, США и Украина - подтверждали, что новый раунд переговоров запланирован на воскресенье.

Ни в Москве, ни в Вашингтоне пока не комментировали сообщение Зеленского о новых датах переговоров.

Накануне спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев в штате Флорида встретился с делегацией США, в том числе спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны назвали переговоры "продуктивными" и "конструктивными".

Первый раунд переговоров с участием представителей как России и Украины, так и США, прошёл в Абу-Даби 23-24 января. Стороны заявили о прогрессе, хотя и признали, что по-прежнему не пришли к согласию по территориальному вопросу.