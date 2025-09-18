Зеленский побывал на фронте и рассказал об успехах под Покровском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе контрнаступательной операции в Донецкой области, в районе Покровска и Доброполья, украинским военным удалось освободить около 160 квадратных километров территории и семь населённых пунктов. Ещё из девяти населённых пунктов выбиты российские военные, которые пытались там закрепиться, в плен взяты более 100 российских бойцов. Эти данные привёл главком ВСУ Александр Сырский. Также, как сказал Зеленский, потери российских военных на Покровском направлении убитыми за последние недели составили 1300 человек.

Зеленский в четверг посетил Донецкую область, где идут бои, и, в частности, побывал в пункте управления десантно-штурмовых войск.

Какие именно населённые пункты были освобождены, президент Украины не сказал. По всей видимости, он имел в виду операцию по уничтожению российского выступа в районе города Доброполье к северу от Покровска. В августе сообщалось, что российским войскам удалось прорваться на этом участке фронта, однако впоследствии, судя по сообщениям украинского проекта DeepState и других источников, украинские военные остановили прорыв и отбили ряд территорий. Жестокие бои в этом районе подтверждают и российские, и украинские источники.

Ранее Зеленский говорил об успехах на других участках фронта - в частности, в Сумской области украинские войска отбили ряд приграничных территорий. В то же время, украинские источники признают, что российские войска продолжают добиваться ряда успехов под Купянском, где им удалось войти в северные районы города, а также к югу от Покровска, где бои идут на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Российским военным за лето удалось оккупировать несколько сот квадратных километров украинской территории, однако ими не был взят ни один город, кроме Часова Яра, бои за который шли больше года (украинские военные не подтвержали его полную потерю).