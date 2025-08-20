"Нам остается только ждать и верить". Доброполье под российскими обстрелами

В то время, когда Владимир Путин шел по красной дорожке, которую расстелили перед ним американские военные на Аляске, жители города Доброполье в Донецкой области укрывались в подвалах от российских ударов. И ждали понедельника - встречи Трампа и Зеленского, которая, как позже стало понятно, тоже не принесла ясности в том, что больше всего волнует жителей города - когда же прекратятся российские обстрелы. Репортаж наших коллег из телекомпании "Настоящее время".

В ночь на субботу, как раз во время встречи Путина и Трампа, российская армия била по жилым домам в Доброполье — ракетами и беспилотниками.

Украинские военные утверждают, что ситуацию на Донбассе удалось стабилизировать и часть территорий после прорыва российских войск удалось отвоевать.

Юра с женой живут на пятом этаже панельки в Доброполье. Его квартира оказалась первым препятствием на пути ракеты реактивной системы залпового огня "Смерч": хвостовик от ракеты проломил все пять этажей дома.



"Я думал с вечера тут спать или там. Думал там, как обычно. Тут жена спала. Если бы тут жена спала, я бы был уже вдовцом", – говорит Юрий.



Боевая часть ракеты упала в другом месте, поэтому все остались живы. Рядом с домом – еще несколько воронок.

Доброполье – один из городов Донбасса, который в 2014 не поддержал сепаратистские движения. В отличие от соседнего Покровска или Краматорска, здесь не проводили, так называемых печально известных референдумов. А в последние годы это был богатый шахтерский городок.



"Очень тяжело на то смотреть… Такой красивый был Доброполье. Такой зеленый, маленький городок. И не могли сохранить его", – Лариса переступает обломки кирпичей и стекол там, где когда-то был центр города, и плачет. – Очень страшно… У меня здесь подруга погибла. Единственная. Сказала, что пойдет за покупками, потому что акция была. Пошла и не пришла. Я сегодня с ней разговаривала 40 минут вечером, а на следующий день мне говорят о похоронах. Я не могла поверить, как такой человечек… я не могу туда смотреть, не могу ходить тут".

Доброполье один из городов Донбасса, который опустел очень быстро. Еще несколько недель назад был рынок. Бурлила жизнь. Очередной виток выезда гражданских из города начался около недели назад, когда российская армия прорвала линию обороны севернее города.

"Давайте будем честными. Я думаю, они просто решили проверить. Они решили, что у нас немного людей. Все СМИ кричат, что никто не хочет идти служить. И они думали, что на переднем крае есть люди, а сзади уже отсутствуют, – говорит сержант с позывным "Лесник" из 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая сейчас защищает один из самых опасных участков на линии фронта. – Они там прорвали, и они поняли, что их никто не останавливает, и они дальше вклинивались в нашу оборону".

Солдаты бригады констатируют – противник нашел тактику для быстрой атаки: "Накопления противника стремительны за счет мотоциклетных подвозов. Эта тактика довольно-таки успешна, и ее противник по всему фронту использует. Быстро, маневренно. Они едут в определенную лесополосу, сбрасывают всех и дальше идут пешком".



Тем не менее за последние несколько дней украинские военные контратаковали. "Лесник" показывает на карте отвоеванную территорию, просит пока это не публиковать, но успокаивает: "Они не успели закрепиться. Я думаю, что скоро будет информация для СМИ, но на этом участке у нас успех. Я думаю, сделаем выводы. Те мероприятия зачистки и стабилизационные, которые происходят, они довольно сейчас успешны".

Сам город живет без воды. И доезжают сюда уже не все эвакуационные группы – дроны мешают.



"Мы не ожидали просто что в Доброполье придет такая беда. Это просто нереально все. Мы не думали. Мы переживали за Покровск, за все это... Мы ждали-ждали, потом начали все выселятся. Ждали, пока кто-то переговорит, наступит мир. Ожидание, вера надежда - все… Но нам остается только ждать. И верить".



О переговорах на Аляске в Доброполье знают. Расспрашивают, чем закончилась встреча Трампа и Путина – сами не смогли посмотреть из-за обстрела. И ждут реакции Киева: " Говорят, Зеленский уже туда летит в понедельник. – Вот будем смотреть. От телевизора не оторвусь. Буду вот так вот смотреть".



