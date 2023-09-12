Зеленский подписал указ о проверке медсправок, выданных с начала войны

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился проверить все решения военно-врачебных комиссий в отношении украинских граждан с момента начала полномасштабного вторжения российских войск, то есть с 24 февраля 2022 года. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства. Отмечается, что необоснованные решения комиссий будут пересмотрены.

Согласно документу, контроль за выполнением указа возлагается на главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Ряд украинских СМИ и блогеров ранее сообщали о том, что сыновья Данилова призывного возраста покинули страну с его помощью, таким образом скрывшись от мобилизации. Руководитель СНБО это отрицает.

Указ Зеленского подписан на фоне обсуждаемой нехватки живой силы на фронте, вызванной потерями украинской армии во время контрнаступления. Власти Украины не озвучивают число потерь, однако, по заявлениям ряда военных экспертов и западных политиков, речь идёт о десятках тысяч солдат.