Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией. Документ опубликован на сайте Верховной рады.

Согласно закону, запрещено присваивать географическим объектам названия, "возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие или символизирующие" Россию. В частности, запрещено использовать названия, связанные с российскими памятными, историческими, культурными местами, датами, событиями. Также запрет распространяется на названия, связанные с российскими деятелями, которые "совершали военную агрессию против Украины и других государств", и преследовали диссидентов.

В пояснительной записке к законопроекту было сказано, что он поможет "создать новую идентичность", "преодолеть имперские колониальные мифы" и "стать украинцам полноценными хозяевами на своей земле."

Народный депутат Владимир Вятрович рассказал изданию "Страна", что закон вступит в силу через три месяца после опубликования. После этого органы самоуправления и военные администрации должны за полгода освободить публичное пространство от "символов русского мира".