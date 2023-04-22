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Зеленский подписал закон о запрете географических названий, связанных с Россией

Украинский военнослужащий наступает на декоративные указатели городов в Одессе, апрель 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией. Документ опубликован на сайте Верховной рады.

Согласно закону, запрещено присваивать географическим объектам названия, "возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие или символизирующие" Россию. В частности, запрещено использовать названия, связанные с российскими памятными, историческими, культурными местами, датами, событиями. Также запрет распространяется на названия, связанные с российскими деятелями, которые "совершали военную агрессию против Украины и других государств", и преследовали диссидентов.

В пояснительной записке к законопроекту было сказано, что он поможет "создать новую идентичность", "преодолеть имперские колониальные мифы" и "стать украинцам полноценными хозяевами на своей земле."

Народный депутат Владимир Вятрович рассказал изданию "Страна", что закон вступит в силу через три месяца после опубликования. После этого органы самоуправления и военные администрации должны за полгода освободить публичное пространство от "символов русского мира".

  • После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Украине ускорился процесс переименования топонимов, названных в честь деятелей российской и советской истории и культуры, в том числе многих украинцев, памятники им сносятся.
  • В частности, в Одессе были снесены скульптуры основателей города, российской императрицы Екатерины II и полководца Александра Суворова, в Харькове демонтирован бюст поэта Александра Пушкина и памятник советскому маршалу Георгию Жукову, в Киеве были переименованы десятки улиц.

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