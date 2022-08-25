Киев переименовал 95 улиц, связанных с Россией и советским прошлым

Горсовет Киева переименовал 95 улиц, переулков и площадей, названия которых, по мнению властей, связаны с Россией и советским прошлым. Об этом в телеграме сообщил мэр города Виталий Кличко.

В частности, улица маршала Малиновского будет переименована в улицу героев полка "Азов", улица Питерская – в Лондонскую, а улица Карла Маркса – в Гуцульскую.

По словам Кличко, такой шаг позволит снизить "лживые манипуляции и влияние" России на трактовку истории Украины.

В начале июля Украина создала совет Минкульта для ликвидации последствий русификации страны и тоталитаризма. В начале августа совет предложил переименовать топонимы, связанные с россиянами. В список для переименования вошли, например, названия связанные с Александром Пушкиным, Михаилом Лермонтовым, Иваном Мичуриным.

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