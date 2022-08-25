Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Киев переименовал 95 улиц, связанных с Россией и советским прошлым

Киев, 24 августа 2022 года

Горсовет Киева переименовал 95 улиц, переулков и площадей, названия которых, по мнению властей, связаны с Россией и советским прошлым. Об этом в телеграме сообщил мэр города Виталий Кличко.

В частности, улица маршала Малиновского будет переименована в улицу героев полка "Азов", улица Питерская – в Лондонскую, а улица Карла Маркса – в Гуцульскую.

По словам Кличко, такой шаг позволит снизить "лживые манипуляции и влияние" России на трактовку истории Украины.

В начале июля Украина создала совет Минкульта для ликвидации последствий русификации страны и тоталитаризма. В начале августа совет предложил переименовать топонимы, связанные с россиянами. В список для переименования вошли, например, названия связанные с Александром Пушкиным, Михаилом Лермонтовым, Иваном Мичуриным.

Больше новостей Радио Свобода:

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG