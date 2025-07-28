Зеленский подписал законы об усилении СБУ и выплатах для пленных

Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон, который "усиливает Службу безопасности Украины, предоставляя ей больше возможностей для выполнения боевых задач, ликвидации оккупантов и проведения специальных операций по защите Украины". Увеличивается численность личного состава, в частности — Центра специального назначения "А". Службы безопасности Украины. "Это одни из наших самых эффективных воинов", — отметил Зеленский в вечернем видеообращении.

"Я также подписал закон, о котором мы говорили с семьями украинцев, находящихся в российском плену, — и с нашими воинами, которые были освобождены и вернулись домой. Этот закон восстанавливает справедливость. Он решает финансовый вопрос, обеспечивая, чтобы воины, попавшие в плен, получали такие же финансовые гарантии, как и все остальные защитники Украины", — заявил президент Украины.