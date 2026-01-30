Зеленский подвел итоги первого дня "энергетического перемирия"

Владимир Зеленский сообщил, что российская армия практически перестали наносить удары по объектам энергетики страны. Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении.

"Во всех наших областях с ночи пятницы действительно не было ударов по энергетическим объектам. Почти не было. За исключением Донецкой области, где был один удар по газовой инфраструктуре, удар авиабомбами", – отметил Зеленский.

Также он заявил о переориентации России на удары по логистике – в частности, был поражен вагон-электростанция железнодорожной компании Украины. Также Зеленский сказал, что в течение всего дня продолжались обычные атаки дронами и авиабомбами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попросил главу России Владимира Путина на неделю прекратить обстрелы украинских городов "из-за экстремального холода", и тот согласился. Он добавил, что в российско-украинских мирных переговорах "достигнут большой прогресс". О том же сообщил и спецпосланик Трампа Стив Уиткофф. По его словам, большого успеха удалось достичь также в обсуждении территориальных вопросов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Трамп письменно просил Путина "воздержаться от нанесения ударов по Киеву" до 1 февраля "с целью создания благоприятных условий" для переговоров.

1 февраля запланирован следующий раунд переговоров, который пройдет в двустороннем формате – между Россией и Украиной.

