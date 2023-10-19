Зеленский поговорил с Байденом - перед выступлением президента США

Президент Украины Владимир Зеленский провёл в четверг телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил Зеленский в соцсетях. Белый дом также подтвердил, что разговор состоялся.

Лидеры США и Украины поговорили за несколько часов до запланированного на поздний вечер четверга обращения Байдена, в котором, как ожидается, он выразит поддержку Украине и Израилю и призовёт Конгресс выделить им дополнительные средства.

Как написал Зеленский, он поблагодарил Байдена за "эффективное выполнение" недавних договорённостей, в частности о поставках ракет ATACMS, которое, как утверждает президент Украины, вдохновило украинцев.

17 октября эти ракеты с радиусом действия до 160 км впервые были применены Украиной в войне с Россией, были поражены российские аэродромы в оккупированных Бердянске и Луганске.

Зеленский также упомянул о недавнем визите Байдена в Израиль "с целью поисков мира и защиты жизни гражданского населения" и поблагодарил США за "твёрдую поддержку в борьбе за свободу и против российской агрессии".

Вечером в четверг (ориентировочно в 3.00 мск пятницы) Байден из Овального кабинета Белого дома выступит с заявлением о солидарности с народами Украины и Израиля.



Ранее о содержании речи Байдена сообщил в телевизионном интервью заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, сообщает "Голос Америки". "Это будет также обращение к американскому народу: как эти конфликты связаны с нашей жизнью здесь, как важна поддержка со стороны американского народа и Конгресса", - сказал он. Ожидается, что Байден обратится к Конгрессу с просьбой о предоставлении Израилю беспрецедентной помощи для борьбы с радикальной группировкой ХАМАС, которая в США включена в список террористических. Предполагается, что на помощь Израилю президент запросит 10 миллиардов долларов, а для Украины - 60 миллиардов. Кроме того, Байден попросит о финансировании помощи Тайваню, а также укрепления границы с Мексикой, на чём настаивают республиканцы.

Ранее в четверг Сенат почти единогласно одобрил резолюцию с выражением солидарности с Израилем после нападения на него ХАМАС.